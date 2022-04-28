Крыша дома превратилась в мусорную свалку. Бутылки, банки и окурки – все это лежит прямо на крыше жилого здания. Но Управляющая компания не занимается уборкой. Крыша магазина, пристроенного

Крыша дома превратилась в мусорную свалку. Бутылки, банки и окурки – все это лежит прямо на крыше жилого здания. Но Управляющая компания не занимается уборкой. Крыша магазина, пристроенного к дому на улице МОПРа, больше напоминает свалку. Особенно недоволен такими видами местный житель Виктор Горбунов. Окна его квартиры выходят прямо на эту крышу. Вместо того, чтобы