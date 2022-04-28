Более 2,2 тысячи молодых мам пройдут переобучение на базе Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ (РАНХиГС) в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Более 2,2 тысячи молодых мам пройдут переобучение на базе Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ (РАНХиГС) в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Женщины, находящиеся в декретном отпуске или воспитывающие дошкольников, стали самыми активными участниками госпрограммы, которая адресована различным категориям граждан. Всего в апреле около 4 тысяч человек приступают к обучению на базе Президентской академии.Высокий интерес молодых мам к переобучению сохраняется с прошлого года, это отмечают все федеральные операторы проекта. Уже второй год подряд они становятся самыми активными пользователями госпрограммы и на базе Президентской академии. За первый месяц со старта программы подали заявку на переобучение в РАНХиГС, прошли профориентацию в центрах занятости по месту жительства и приступают к занятиям по выбранной специальности более 1,5 тысячи молодых мам, находящихся в декрете или отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, а также более 700 женщин, не состоящих в трудовых отношениях и воспитывающих дошкольников.«Чаще всего женщины с детьми выбирают у нас такие направления, как дизайн и мультимедиа, менеджмент и финансы. Проходить обучение они могут в родном регионе, в том числе в очно-заочном или дистанционном формате, что немаловажно при наличии маленького ребёнка», — сообщил заместитель руководителя рабочей группы программы «Содействие занятости» в РАНХиГС Олег Кондратенко. По его словам, активнее всего к новым знаниям стремятся жительницы Москвы (более 130 заявок) и Санкт-Петербурга (более 115 заявок), за ними следуют молодые мамы из Московской области и Ставропольского края (около 100 заявок в каждом регионе), а также Новосибирской области (более 50 заявок).В РАНХиГС также отмечают, что всего к обучению по госпрограмме на базе Президентской академии уже приступили или приступят до конца апреля свыше 4 тысяч человек. Кроме «мамочек» к наиболее активным категориям граждан, подавшим заявки, относятся представители старшего поколения — люди 50+. Наплыв слушателей ожидается и в связи с тем, что в этом году в программу включены отдельные категории молодёжи до 35 лет, в том числе не нашедшие работу после армии, окончания вуза или техникума, а также находящиеся под риском увольнения.«Стоит отметить, что набор образовательных программ в каждом регионе свой — он разработан с учётом потребностей местных работодателей. То есть мы обучаем ровно по тем специальностям, по которым есть кадровый запрос у бизнеса и предприятий бюджетной сферы. Задачей проекта является трудоустройство не менее 75% граждан, прошедших переобучение. Сюда входит как сохранение текущей занятости, так и поиск нового места работы, получение статуса самозанятого или открытие ИП», — поясняет Олег Кондратенко.Справочно:РАНХиГС является одним из трёх федеральных операторов программы бесплатного профессионального обучения, которая реализуется Минтрудом России и Федеральной службой по труду и занятости РФ в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В 2022 году на базе РАНХиГС и её партнёрских образовательных учреждений пройдут обучение не менее 115 тысяч граждан по всей стране, относящихся к категориям, определённым Постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 № 409. У Президентской академии в реализации проекта задействованы 12 институтов и 44 региональных филиала, а также более 80 партнёрских образовательных организаций. Подготовка осуществляется более чем 1,1 тыс. специальностей, наиболее востребованным на локальных рынках труда субъектов РФ.На территории Владимирской области реализацию федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» осуществляет Владимирский кампус Президентской академии вместе со своими партнерами. За прошлый год его участниками стали почти 400 человек.По информации , на данный момент поступило более 35 тысяч заявок на обучение у всех трёх федеральных операторов. По данным , россиянам, испытывающим трудности в поиске работы, сейчас доступно более 36 тысяч бесплатных образовательных программ по более чем 200 различным направлениям.Подать заявку на участие в программе можно на порталеПодробная информация о бесплатном обучении в РАНХиГС в рамках проекта «Содействие занятости» размещена на сайте и в социальных сетях , , . Задать вопросы и оставить обращение можно в кол-центре проекта по тел. 8(499)956-91-91 и эл. почте . Представителям СМИ за дополнительной информацией обращаться в пресс-центр по эл. почте .