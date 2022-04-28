На выездное заседание во Владимир приехали члены комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Область послужит моделью для дальнейшей работы комитета по выработке мер поддержки российским МСП.Хороший потенциалПочему именно наша область стала модельной для выездной сессии думского комитета по малому и среднему предпринимательству? Почему решения, принятые после общения с руководством области, а также предпринимателями и общественниками региона, можно выносить на уровень федерального законотворчества? Ответов на эти вопросы несколько. Один из них озвучил глава региона Александр Авдеев:- Во Владимирской области в целом сохранился хороший тренд на увеличение количества малых и средних предприятий, на рост объёмов их производства. Мы можем свидетельствовать о том, что у нас доля МСП в экономике региона - примерно 30%. Это больше, чем в среднем по стране. И это говорит о том, что потенциал у нашего малого бизнеса очень хороший.Во-вторых, инициатором поездки вместе с думскими коллегами во Владимир стал депутат Государственной Думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, который и раньше, в бытность депутатом Заксобрания Владимирской области, и сейчас, в Госдуме, много (до 10 встреч в неделю) работает с представителями МСП именно нашего региона. Ну, а третий ответ дал он сам.- У Владимирской области есть очень хороший опыт. С 2014 года она успешно реализует программу импортозамещения, развиваются различные отрасли, растёт объем промышленного производства. Безусловно, крайне важно на примере области посмотреть, как реализуют меры поддержки, которые уже приняли, плюс как раз опыт Владимирской области - что конкретно можно взять для того, чтобы применить на федеральном уровне тот опыт и знания, которые у нас есть, -объяснил Алексей Говырин.Комплекс льготПредседатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв также уверен, что результаты общения за «круглым столом» принесут немалую пользу как для работы профильного комитета Государственной Думы, так и для самого бизнес-сообщества. Думский комитет очень молодой - он появился лишь в октябре 2021 года, сразу после того, как начал работать новый созыв. Потребность в особой поддержке МСП возникла ещё в годы пандемии, а сейчас, в новых экономических условиях, она многократно увеличилась.- Мы оказали достаточно серьёзную поддержку нашим предпринимателям во время пандемии. Целый комплекс льгот: освобождение от налогов - полное для части предпринимателей - льготные налоговые ставки для других предпринимателей, возможность получать гранты от 3 до 30 миллионов рублей и льготные кредиты. Во время нашего «круглого стола» действительно состоялся настоящий мозговой штурм по выработке новых мер поддержки. Одной из самых важных, я считаю, должно быть длинное и дешёвое кредитование наших предприятий. Потому что при нынешней процентной ставке, к сожалению, подавляющее большинство предприятий не могут кредитоваться, - поделился мнением Владимир Киселёв.Опыт пригодитсяДействительно, работа за «круглым столом» шла очень активная. Одни предприниматели делились наболевшим, другие предлагали конкретные меры, например, по обеспечению приоритетной доступности продукции МСП для потребителя. Всё это обсуждали депутаты, представители администрации, Торгово-промышленной палаты, надзорные органы - словом, все заинтересованные стороны. Председатель комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин оценил поездку во Владимир как весьма продуктивную: несомненно, услышанное за «круглым столом» пригодится депутатам для дальнейшей работы. Председатель комитета также поделился информацией о том, какие меры на уровне Госдумы запланировали в так называемом «третьем пакете» поддержки МСП, над которым сейчас активно работают.- Я бы особо выделил, конечно, мораторий на проверки. И также дополнительно бы отметил субсидированные кредиты, которые сейчас есть. На днях мы общались с Центробанком - мы надеемся, что наше предложение по снижению с 13,5-15% для малого и среднего бизнеса до приемлемых 8-9% услышат, и Центробанк обратит на это внимание и поможет субсидировать ставки, - сообщил Александр Дёмин.