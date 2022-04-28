На Студеной горе огромная пробка из-за аварии. В ДТП пострадало три автомобиля. Информация уточняется. Фото: скрин с видео «Подслушано Автомобилистов» Присоединяйтесь к нам

На Студеной горе огромная пробка из-за аварии. В ДТП пострадало три автомобиля. Информация уточняется. Фото: скрин с видео «Подслушано Автомобилистов» Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!