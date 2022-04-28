На Студеной горе огромная пробка из-за аварии. В ДТП пострадало три автомобиля. Информация уточняется. Фото: скрин с видео «Подслушано Автомобилистов» Присоединяйтесь к нам
<a href="https://33live.ru/novosti/28-04-2022-na-studenoj-gore-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-dtp.html" target="_blank">На Студеной горе ограничено движение из-за ДТП</a> - На Студеной горе огромная пробка из-за аварии. В ДТП пострадало три автомобиля. Информация уточняется. Фото: скрин с видео «Подслушано Автомобилистов» Присоединяйтесь к нам
[url=https://33live.ru/novosti/28-04-2022-na-studenoj-gore-ogranicheno-dvizhenie-iz-za-dtp.html]На Студеной горе ограничено движение из-за ДТП[/url] - На Студеной горе огромная пробка из-за аварии. В ДТП пострадало три автомобиля. Информация уточняется. Фото: скрин с видео «Подслушано Автомобилистов» Присоединяйтесь к нам