Суд вынес приговор пяти организаторам казино в Киржаче. Они заплатят штраф от 80 до 200 тысяч рублей. Житель Московской области и четыре жителя Владимирской области признаны виновными в

Суд вынес приговор пяти организаторам казино в Киржаче. Они заплатят штраф от 80 до 200 тысяч рублей. Житель Московской области и четыре жителя Владимирской области признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ – организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному