Парк Дружба во Владимире сегодня закрыт на акарицидную обработку. Специалисты будут орошать...

Парк "Дружба" во Владимире сегодня закрыт на акарицидную обработку.Специалисты будут орошать зеленые зоны специальными препаратами от клещей. Санитарные мероприятия уже прошли в Загородном, Центральном и Добросельском парках. "Дружба" для посещения откроется завтра во второй половине дня. Только за прошлую неделю с жалобами на укусы клещей в больницы региона обратились четыре человека, в том числе - двое детей. Опасные инфекции у них не обнаружены.