ВТБ расширил географию предоставления сервиса по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Получить КЭП без посещения ФНС ..

ВТБ расширил географию предоставления сервиса по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Получить КЭП без посещения ФНС можно в более чем 85 отделениях банка в 35 городах России. Новым и действующим клиентам банка первичная КЭП предоставляется абсолютно бесплатно с сертифицированным USB-токеном в подарок.ВТБ выдает КЭП в качестве доверенного лица Удостоверяющего центра ФНС России. Сегодня сервис доступен в отделениях банка в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и еще в 31 городе России. Получить КЭП могут все предприниматели, независимо от того, являются ли они клиентами банка.Для получения КЭП предпринимателю потребуется посетить отделение ВТБ один раз, а сам процесс займет не более 30 минут. Сертификат электронной подписи записывается на сертифицированный защищенный физический носитель (USB-токен). Клиенту потребуются паспорт и один из документов − решение о назначении руководителя для юридического лица (или другой документ, подтверждающий право действовать от имени ЮЛ без доверенности) и лист записи ЕГРИП или свидетельство ОГРНИП – для ИП.«Квалифицированная электронная подпись – это один из важных инструментов для бизнеса, который упрощает документооборот и доступ к различным электронным сервисам. Только с начала года мы зафиксировали почти двукратный рост числа выданных КЭП, что говорит о высокой востребованности сервиса. Мы работаем над дальнейшим расширением географии его предоставления, чтобы у предпринимателей во всех городах присутствия ВТБ была возможность получить доступ к удобному решению для повседневной работы», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.Квалифицированная электронная подпись − цифровой аналог собственноручной подписи индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица. КЭП позволяет вести электронный документооборот, пользоваться сервисами государственных органов, отправлять отчетность в ФНС, а также участвовать в электронных торгах.Узнать подробную информацию о сервисе и выбрать офис для получения КЭП можно на сайте банка