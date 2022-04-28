Владельцы вторичных квартир готовы предоставить большие скидки.

Владельцы вторичных квартир готовы предоставить большие скидки.На фоне сокращения спроса на вторичные квартиры владельцы такого жилья все охотнее соглашаются снизить цены. Сейчас крупный дисконт, в размере не менее 10%, готов предоставить каждый пятый собственник «вторички».Спрос на вторичные квартиры, по данным аналитиков «НДВ», существенно ослаб из-за подорожавшей ипотеки и неопределенной ситуации на рынке. Часть потенциальных покупателей решила занять выжидательную позицию, другая – пока повременить со сделкой.Предложение на вторичном рынке также значительно сократилось – на 40% с начала года. И в скором времени восстановление прежнего объема не ожидается.С наступлением летнего сезона вторичный рынок замедлится еще больше, поэтому владельцы квартир все чаще идут на уступки. Примерно каждый пятый собственник соглашается на 10%-ную скидку, хотя еще в начале года таких дисконтов почти не встречалось. Остальные владельцы соглашаются на скидку в 100-200 тыс. рублей или пока отказывают в дисконте.Есть и продавцы, которые решили увеличить стоимость своих квартир, но таких меньшинство. Эксперты напоминают, что неоправданное повышение цен лишь увеличивает время экспозиции квартиры.Неочевидный плюс от появления переоцененных объектов на рынке – повышение привлекательности других вариантов с адекватной стоимостью. Уже были случаи, когда покупатели, устав от просмотра слишком дорогих квартир и не договорившись о скидке, быстро соглашались на приобретение другого жилья, выставленного по рыночной стоимости.