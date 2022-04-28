28 апреля 2022 года отмечается народный праздник Пудов день.

28 апреля 2022 года отмечается народный праздник Пудов день.ИсторияВ Пудов день, который приходится на 28 апреля, православные верующие чтут память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима, которые несли в массы слово Божие. Когда римским императором был Нерон, последователи святого Павла подверглись гонениям.ТрадицииЭтот народный праздник был особенным для пчеловодов. В Пудов день они проверяли свое хозяйство, наблюдали за пчелами, следили за их состоянием. Если устанавливалась хорошая, теплая погода, и появлялись первые цветы, улья доставали из хранилищ и устанавливали на свежем воздухе.Что нельзя делать 28 апреляНе трудно догадаться, что в Пудов день нельзя причинять вред насекомым. Если пчела залетала в жилище, нужно, не применяя агрессию, отправить ее за его пределы. Также в этот народный праздник не следует трудиться допоздна, иначе будут преследовать неудачи на работе. А еще не нужно ломать ветки калины и рябины. В противном случае возникнет зубная боль.ПриметыВ народный праздник Пудов день предки обращали внимание на погоду. Если вечером сгустились тучи, значит, погода изменится. Красная заря предвещает сильный ветер и даже обильные осадки. Солнечную погоду ждут, если замечают, что грачи играют. Замерзшая в оврагах земля сулит плохой урожай.