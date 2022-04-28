Итоги природоохранной деятельности за I квартал 2022 года.

На Горьковской железной дороге подвели итоги природоохранной деятельности за I квартал 2022 года, в том числе раздельного сбора отходов. По информации пресс-службы ГЖД, за три месяца сотрудники передали на вторичное использование 10,4 тысячи тонн бумаги и пластика - это на 10,2% больше, чем за тот же период прошлого года.Объем недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоёмы, за I квартал снизился на 72%. Качество сточных вод улучшилось благодаря реконструкции биологических очистных сооружений на станции Вековка во Владимирской областиКоличество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ГЖД снизилось на 2,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Кроме того, ГЖД поддерживает различные экологические инициативы, например, акцию «Час Земли». К ней присоединились 818 объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе 42 вокзала. 26 марта с 20.30 до 21.30 часов были отключены электрооборудование, свет в помещениях, наружная подсветка зданий железнодорожных вокзалов и административных зданий, а также наружное освещение. Это позволило сэкономить около 3,9 тысячи кВт∙ч электроэнергии.