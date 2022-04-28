Длинные майские праздники оживили рынок посуточной аренды жилья.

Длинные майские праздники оживили рынок посуточной аренды жилья.Длинные майские праздники ожидаемо привели к росту запросов на посуточную аренду квартир. Однако ограничения перелетов в ряд регионов на юге страны изменили географию спроса. В приоритете у туристов оказались Санкт-Петербург, Москва, Сочи, а также Казань и Нижний Новгород, пришедшие на смену Калининграду и Крыму.Три четверти спроса на посуточную аренду, по данным Циан, пришлось на 10 регионов. На майские праздники большинство туристов остановило свой выбор на Санкт-Петербурге, хотя, например, в новогодние каникулы всегда лидирует Москва. И если зимой россияне предпочитают арендовать дома, то в мае – квартиры.Средняя стоимость просмотренных арендных квартир составила 2,9 тыс. рублей в сутки. Ценовые запросы арендаторов почти не поменялись с начала года.Больше всего майские туристы готовы потратить на аренду в Москве – 6,7 тыс. рублей. Запрашиваемая ставка аренды в Петербурге и Крыму составляет 3,8 тыс. рублей, в Чукотском АО – 3,6 тыс. рублей, в Краснодарском и Приморском крае – 3,1 тыс. рублей.Стоимости аренды напрямую зависит от площади жилья и количества комнат. Так, если «однушка» в среднем по России может обойтись в 1,97 тыс. рублей, то аренда «двушки» будет стоить уже 2,9 тыс. рублей, а трехкомнатной квартиры – 4,8 тыс. рублей.