Городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований трудового законодательства в...

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований трудового законодательства в деятельности ООО «АЭТЗ «РЕКОРД», в ходе которой выявлены нарушения.Зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, зарплата на предприятии в 2022 году выплачивалась с нарушенным сроком. На момент проверки в марте текущего года у предприятия имелась задолженность по заработной плате в размере более 4 000 000 рублей. По данному факту в отношении генерального директора предприятия вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (несвоевременная выплата заработной платы), которое рассмотрено государственной инспекцией труда по Владимирской области и назначен штраф в размере 10 000 рублей.Кроме того, в адрес предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено, удовлетворено, задолженность погашена в полном объеме.Однако в апреле 2022 года городской прокуратурой вновь установлен факт имеющейся задолженности по зарплате более 2 000 000 рублей, в адрес предприятия вновь представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена.За несвоевременную выплату заработной платы работникам предприятия начислена компенсация.В отношении руководителя юридического лица вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), которое не рассмотрено.Ситуация с выплатой зарплат в ООО «АЭТЗ «РЕКОРД» находится на постоянном контроле Александровской городской прокуратуры.Фото: https://www.freepik.com/