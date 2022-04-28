За первые три месяца 2022 года в банковской системе Владимирской области выявлено 68 российских...

За первые три месяца 2022 года в банковской системе Владимирской области выявлено 68 российских банкнот с признаками подделки – на 27 меньше, чем в I квартале прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Владимир Банка России.Пятитысячные купюры мошенники по-прежнему подделывают чаще остальных, но и их количество сократилось вдвое: с 79 штук в I квартале 2021 года до 39 штук в I квартале этого года. Поддельных тысячерублевок найдено всего 4 штуки, двухтысячных – 18 штук. Подделок банкнот более низких номиналов не выявлено.По-прежнему из обращения изымают и монеты – за первые три месяца текущего года обнаружено 7 фальшивых металлических десятирублевок. Также в I квартале этого года обнаружены две поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.«Российские банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: 6 подделок на один миллион банкнот, находящихся в обращении. Для сравнения, в еврозоне выявлено 12 банкнот на 1 миллион. Высококачественных подделок все меньше, большинство обнаруженных фальшивок были полностью лишены защитных элементов или имели очень плохую их имитацию, что можно определить невооруженным глазом. Проверить самостоятельно банкноту на подлинность можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России». В приложении имеется описание всех банкнот. Оно покажет, где именно расположены защитные признаки, и как они должны выглядеть», – рекомендует эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.Фото: https://pixabay.com/ru/