Этих преданных человеку собак действительно есть, за что благодарить. В конце апреля отмечается...

Этих преданных человеку собак действительно есть, за что благодарить. В конце апреля отмечается день признательности собаке-поводырю. В России верного четвероного спутника незрячие люди могут получить бесплатно. Но в нашем регионе на сегодня на это решились только четыре человека. Почему? Кристина Иванова продолжит.- Хорошо, умничка. Домой! Вперед!Команда "домой" у Зевса - одна из любимых. Она значит, что и у хозяйки, и у лабрадора заканчиваются смены. У Веры - в поликлинике, она работает массажистом, у Зевса - на маршруте. Пес знает десять стандартных дорог, которыми водит свою хозяйку на работу, в торговый центр, в аптеку, зоомагазин. Сейчас цель - автобусная остановка. На пути лабрадор аккуратно направляет Веру и вдруг останавливается у прохода рядом с оградой.Вера Адоевская, жительница г. Коврова:- Не, это не препятствие, это ориентир. Потому что я от этого ориентира могу передумать и пойти, например, в магазин. Перед тем, как маршрут новый учить, в любом случае должны быть ориентиры. Чтобы собака понимала, для чего они могут быть.Вера почти ничего не видит с рождения, в 16 году она получила травму - зрение стало еще хуже. Тогда же девушка задумалась о собаке-поводыре. Но решилась написать заявление только в прошлом году, в мае. Написала и почти забыла. Затеяла ремонт. А в сентябре звонок - приезжайте за Зевсом.Кристина Иванова:- Поводырями становятся, как правило, именно лабрадоры. Они большие, дружелюбные и ответственные. Так, Зевс довольно быстро запоминает новые маршруты и никогда не позволит себе погнаться, например, за кошкой. А вот дома он позволяет себе расслабиться, рассказывает хозяйка, и даже поскакать по диванам. Все-таки он еще совсем юнец - ему нет и двух лет.Но он уже уверенно ведет по жизни и тротуарам свою хозяйку. Даже в подмосковном питомнике в Купавне, где воспитывают собак-поводырей - кстати, единственном государственном в стране - отметили сразу, союз сложился. Паре Вера и Зева (так ласково зовет пса девушка) удавалось в два раза быстрее остальных справляться с заданиями, главное из которых - подружиться. Хвостатый выпускник питомника знает основные команды и терпеливо продолжает учить ковровские дороги. И поначалу, рассказывает Вера, Зевс мог пропустить, например, резкий спуск - четвероногий поводырь продолжает учиться.Вера Адоевская, жительница г. Коврова:- Мы идем на метров десять-пятнадцать - отходим назад. Я ему даю опять ту же команду, куда мы шли. Например, в магазин, вперед. Мы идем дальше и он уже останавливается перед этим бордюром, дает мне знать - посмотри, что тут.Еще один важный навык - не брать еду из чужих рук. Это может закончиться не только проблемами с пищеварением, но и похищением собаки. У частника пес-поводырь может стоить больше двухсот тысяч рублей.- Ну-ка, Зевс, попробуй... Сыр, смотри, Зевс. Молодец!Такие собаки для незрячих - жизненно необходимая поддержка. Они воспитаны, поэтому по закону могут не носить намордники и свободно сопровождают человека в кафе. Правда, там Вера с Зевсом еще не были.Вера Адоевская, жительница г. Коврова:- В аптеке был один случай, конечно. Мне сразу, ой, вы что, с собакой сюда нельзя. Но я спокойно просто объяснила, что это собака-поводырь. Она специальная, это мое средство реабилитации. Она сразу: "Да, да, да, всё." Как бы она, может, сразу не заметила, ну, фармацевт.В Купавне за год выпускают семьдесят поводырей. На всю страну. И этого хватает для того, чтобы удовлетворить все заявки. Такой пес не только вторая пара глаз для хозяина, но еще и большая ответственность. В нашем регионе через фонд социального страхования собак получили 4 человека.Сергей Войнов, председатель владимирской региональной организации Всероссийского общества слепых:- У нас трое в Коврове и один в Гусь-Хрустальном. Повторно не все берут - ностальгия по прежнем другу. Не могу себя, так сказать, психологически преодолеть. Все-таки собачий век - недолгий век.Благодаря новому другу Вера смогла гулять без опаски и вечерами. Обзавелась новыми друзьями, а осенью, возможно, отправится на всероссийский конкурс владельцев собак-проводников. Зевс смог не только буквально распахнуть для девушки город - он напомнил: Вера может всё.Кристина Иванова, Александр Голубев. “Вести-Владимир".