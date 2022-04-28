Сергей Собянин рассказал о новых транспортных магистралях, которые значительно разгрузят Москва.

Сергей Собянин рассказал о новых транспортных магистралях, которые значительно разгрузят Москва.Большая кольцевая линия (БКЛ) в Москве готова уже на две трети, сегодня ею пользуются более 500 тысяч москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его словам, это почти такой же пассажиропоток, как и на МЦК. Прогнозы на нагрузку линии еще больше. Когда кольцо замкнется, по прогнозу столичных властей, на БКЛ будут ездить до миллиона человек ежедневно. Это значительно снимет нагрузку на радиальные ветки московского метро.Благодаря БКЛ и другим крупным проектам в Москве создается новая транспортная система, которая сделает удобной дорогу на работу и домой для многих горожан. Многие захотят отказаться от автомобилей благодаря этим проектам.Сергей Собянин отметил, что надеется на завершение строительства БКД уже в этом году."Это будет завершение гигантской, самой большой стройки метро не только в Москве, но и в мире", – заявил мэр.Напомним, длина БКЛ составит более 70 километров. Она включит в себя 31 станцию, 22 из которых уже функционируют сейчас.Помимо БКЛ в Москве транспортную инфраструктуру улучшают Московские центральные диаметры (МЦД). Электрички в первую очередь удобны для жителей Подмосковья. Но после открытия МЦД-1 и МЦД-2 с комфортными вокзалами и современными вагонами москвичи тоже стали пользоваться МЦД как видом городского транспорта как наземным метро. В планах строительство МЦД-3 и МЦД-4, которое должно завершиться уже в следующем году.По словам мэра Москвы, еще одним уникальным проектом для города стал Московский скоростной диаметр. Он позволит добираться от Южного Бутова до платной дороги на Санкт-Петербург за 40 минут без преград. Сегодня на этот маршрут москвичи тратят около полутора часов."По сложности этот проект сопоставим с МКАД, Третьим транспортным кольцом, а во многих каких-то вещах он еще и круче, потому что фактически весь висит в воздухе: на эстакадах, мостах, путепроводах в границах действия железных дорог", — заявил мэр Москвы.Собянин назвал Московский скоростной диаметр уникальным проектом, который разгрузит МКАД, ТТК и большое количество дорог. Он объединит Юго-Восточную и Северо-Восточную хорды, свяжет крупнейшие вылетные магистрали и более 40 районов столицы.