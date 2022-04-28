Стройку закрыли, а вот разбитая дорога осталась. Жители улицы Безыменского жалуются на ямы и колдобины около дома №16. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала Так выглядит тротуар между домами

Стройку закрыли, а вот разбитая дорога осталась. Жители улицы Безыменского жалуются на ямы и колдобины около дома №16. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала Так выглядит тротуар между домами 16 и 18 на улице Безыменского. Когда по обочинам дороги стоят автомобили, люди вынуждены перепрыгивать через лужи. Других способов попасть домой у местных жителей нет. Местные жители