В Красноярском крае завершились XXI молодёжные Дельфийские игры России - одно из самых ожидаемых и...

В Красноярском крае завершились XXI молодёжные Дельфийские игры России - одно из самых ожидаемых и масштабных событий в сфере культуры, искусства, научно-технического творчества в 2022 году. На протяжении пяти дней проходили состязания по 34 дисциплинам художественного, научно-технического творчества, способствующим развитию креативных индустрий, выявлению молодых талантов и уникальных специалистов.В творческих соревнованиях приняли участие около 2,8 тысяч ребят из 79 регионов страны. В состав делегации Владимирской области вошли 9 представителей от сферы культуры, в том числе, пятеро учащихся. Наши участники выступали в номинациях «Балалайка», «Аккордеон/Баян», «Академический вокал», «Художественное чтение» и «Эстрадный вокал».По итогам игр в копилке у сборной Владимирской области - три серебряные медали. Вторые места заняли ученик Детской музыкальной школы при Владимирском областном музыкальном колледже Александр Лебедев в номинации «Балалайка», учащаяся Детской школы искусств № 2 города Владимира Кира Гоголадзе в номинации «Эстрадный вокал» и студент четвёртого курса Владимирского областного музыкального колледжа Юрий Заболотнов в номинации «Академический вокал».Специальный диплом за лучшее исполнение кантилены в номинации «Баян/аккордеон» получил Всеволод Жуков, учащийся детской музыкальной школы при музыкальном колледже, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: пресс-служба АВО