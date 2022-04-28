На директора повторно завели административное дело.

В Александрове ООО «АЭТЗ «РЕКОРД» задолжала рабочим четыре миллиона рублей по зарплате. В дело вмешалась городская прокуратура.Деньги выплачивались с нарушением сроков. На гендиректора предприятия завели административное дело и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Задолженность перед рабочими на предприятии погасили в полном объёме.Однако в апреле история повторилась. На этот раз завод по выпуску светильников не заплатил людям два миллиона рублей. После вмешательства прокурора деньги перечислили. За несвоевременную выплату жалованья начислена компенсация. На руководителя компании вновь завели административку. Материалы находятся на рассмотрении.Ситуация на «АЭТЗ «РЕКОРД» находится на постоянном контроле Александровской горпрокуратуры.