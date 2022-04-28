Программа «Удобный переход» заработала в Гусь-Хрустальном. Недавно жители города заметили, что на пересечении улиц проспект 50 лет Советской Власти и переулка Стекольщиков, а также Калинина ..

Программа «Удобный переход» заработала в Гусь-Хрустальном. Недавно жители города заметили, что на пересечении улиц проспект 50 лет Советской Власти и переулка Стекольщиков, а также Калинина и Интернациональная появились светофоры с «белыми человечками». Гусевчане задались вопросом - как им на это реагировать?Дело в том, что ранее на этих перекрестках пешеходные и транспортные потоки были разделены по времени. Сейчас же при появлении «белого человечка» на светофоре разрешается одновременное движение пешеходов и транспорта, осуществляющего правый поворот.В соответствии с международным опытом безопасности движения, для пешеходов, совершающих переход, зеленый сигнал будет загораться на несколько секунд раньше, чем для водителей. Предполагается, что новые объекты избавят жителей города от долгого ожидания зеленого сигнала.«Скажу честно, в столице, где движение автотранспорта весьма интенсивное, это нововведение не прижилось и широкого распространения не получило. Пешеходы, пытаясь сэкономить время ожидания, начинали движение при появлении «белого человечка», водители должны были их пропустить, то есть резко остановиться. Фиксировались аварии, создавались пробки», - депутат Госдумы Игорь Игошин в своём аккаунте в соцсетях.Тем не менее «эксперимент» решено продолжить в малонаселённых городах. Может быть здесь такое новшество приживётся.