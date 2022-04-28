В результате всех членов группы оштрафовали на суммы от 80 до 200 тысяч рублей.

Во Владимирской области пять человек осуждены за организацию и проведение азартных игр. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК во Владимирской области Мария Серова.С августа 2019 года по апрель 2021 года в Киржаче открыли казино в одном из заброшенных домов. Точку накрыли. В ходе обысков изъято 19 игровых автоматов и выручка от незаконной деятельности.«В момент облавы в игорном зале находился администратор, охранник и один из клиентов. На допросах обвиняемые дали признательные показания», - добавили в Следкоме.В результате всех членов группы оштрафовали на суммы от 80 до 200 тысяч рублей.