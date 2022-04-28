Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской...

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным УФСБ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Московской области и четырем жителям Владимирской области.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, они признаны судом виновными в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.Следствием и судом установлено, что в период с августа 2019 года по апрель 2021 года обвиняемые на территории города Киржача в нежилом помещении организовали проведение азартных игр с использованием игровых автоматов.Следователем СК России совместно с сотрудниками УФСБ по Владимирской области в ходе проведенных обысков изъято 19 единиц игорного оборудования и денежные средства, полученные от незаконной деятельности.В момент обнаружения незаконного бизнеса в игорном зале находился администратор, охранник и один из любителей азартных игр.В ходе допросов обвиняемые дали признательные показания.С учетом всех обстоятельств уголовного дела одному из обвиняемых суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, остальным – по 80 тысяч рублей.Фото: https://vladimir.sledcom.ru/