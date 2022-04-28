Кольчугинским городским судом вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в нарушении...

Кольчугинским городским судом вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в июне 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным транспортным средством «Киа Сид», двигался по автодороге «Кольчугино – Флорищи» в состоянии, не позволяющем осуществлять должный контроль за движением автомобиля. В результате превышения скорости и заноса автомобиля произошёл съезд транспортного средства с дороги в кювет и столкновение с деревом.В результате столкновения пассажиру, находящемуся в автомобиле, были причинены травмы, от которых он скончался на месте аварии.Осужденный в содеянном раскаялся, вину в совершенном преступлении признал полностью.Приговором Кольчугинского городского суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/