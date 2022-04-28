В Ковровской центральной городской больнице завершили ремонт. Работы проводились в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной

В Ковровской центральной городской больнице завершили ремонт. Работы проводились в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение». В результате масштабного ремонта в поликлинике создана более комфортная безбарьерная среда, появились «открытая» регистратура, централизованный колл-центр, электронное табло с расписанием приёма врачей, комната для кормления грудных детей, игровая