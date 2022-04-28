В результате масштабного ремонта в рамках нацпроекта в поликлинике создана более комфортная...

В результате масштабного ремонта в рамках нацпроекта в поликлинике создана более комфортная безбарьерная среда, появились «открытая» регистратура, централизованный колл-центр, электронное табло с расписанием приёма врачей, комната для кормления грудных детей, игровая зона, крытая колясочная и удобная система навигации.Кроме того, в детской поликлинике ЦГБ отремонтированы кабинеты врачей, санузлы, заменены инженерные коммуникации, поставлено современное медицинское оборудование, и это далеко не весь перечень выполненных работ.В мае будет закончен ремонт фасада, отмечают в пресс-службе администрации Владимирской области.