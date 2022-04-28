Подрядчик отремонтировал кабинеты, санузлы, заменил коммуникации. Закуплено современное медоборудование.

В Ковровской ЦГБ завершился капремонт детской поликлиники. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В медучреждении появились «открытая» регистратура, централизованный колл-центр, электронное табло с расписанием приёма врачей, комната для кормления грудных детей, игровая зона, крытая колясочная и удобная система навигации. Подрядчик отремонтировал кабинеты, санузлы, заменил коммуникации. Закуплено современное медоборудование.«Теперь больница отвечает современным требованиям. В мае будет закончен ремонт фасада. Деньги уже выделены. Здание преобразится не только внутри, но и снаружи», – подчеркнул врио замгубернатора Константин Баранов, который побывал в поликлинике после завершения внутренних работ.