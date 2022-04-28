Напомним, что лимит карты на 2022 год составляет пять тысяч рублей.

В майские праздники департамент культуры приглашает владимирцев и гостей региона в возрасте от 14 до 22 лет посетить интересные мероприятия по Пушкинской карте.Муромский историко-художественный музей проводит выставку «Советский гобелен и ювелирное искусство» из собрания Костромского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. В Центре классической музыки и Владимирской областной филармонии пройдут концертные программы, посвящённые Дню Победы. В Центре пропаганды изобразительного искусства − две интересные выставки: «Художники о войне» из фондов музея и персональная выставка заслуженного художника России Виктора Бычкова «Художники о войне».Одно из центральных событий не только этих майских дней, но и всего сезона − выступление прославленного симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 7 мая в областном Дворце культуры и искусства.Областной театр кукол приглашает на постановку «Фронтовым театральным бригадам посвящается», которая в течение многих лет пользуется большой популярностью, и на спектакль по произведению Кира Булычёва «Звонок в прошлое», премьера которого состоялась совсем недавно.Гороховецкий историко-архитектурный музей проводит экскурсии по экспозициям Музея купечества «Дом Ершова (Сапожникова)», «Дома Канонникова» и Выставочного зала «Дом Семёнычева».«С ней молодёжь может посетить выставки, музейные экспозиции, театральные постановки, концерты в учреждениях культуры без финансовых затрат», - подчеркнул депутат Госдумы Игорь Игошин.Напомним, что лимит карты на 2022 год составляет пять тысяч рублей.