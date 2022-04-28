В Муроме оперуполномоченные уголовного розыска задержали 34-летнего жителя Меленковского района по подозрению в краже запчастей для автобуса. В конце марта текущего года в дежурную часть

В Муроме оперуполномоченные уголовного розыска задержали 34-летнего жителя Меленковского района по подозрению в краже запчастей для автобуса. В конце марта текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило заявление от генерального директора пассажирской компании. Он заявил, что из арендуемого им ранее бокса, расположенного в промышленной зоне Мурома, неизвестный похитил двигатель и редуктор