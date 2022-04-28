В конце марта текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский»...

В конце марта текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило заявление от генерального директора пассажирской компании о том, что из арендуемого им ранее бокса, расположенного в промышленной зоне Мурома, неизвестный похитил двигатель от автобуса и редуктор заднего моста автобуса. Собственник оценил материальный ущерб в 265 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Выясняя обстоятельства, сотрудники полиции установили, что в январе текущего года у потерпевшей стороны закончился срок аренды ремонтного бокса. Переезжая в другое помещение, часть имущества предприниматель, по договоренности с собственником, оставил на временное хранение в боксе.Решив через некоторое время забрать запчасти, директор компании их не обнаружил, после чего обратился в полицию.Изучая записи камер видеонаблюдения, установленных на территории промзоны, оперативники уголовного розыска установили причастность к краже 34-летнего жителя Меленковского района. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Мужчина трудился слесарем у нового арендатора бокса и, обнаружив запасные части от автобуса, которые явно не принадлежали его работодателю, решил их присвоить. Детали местный житель вывез на грузовом автомобиле в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении 34-летнего жителя Меленковского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото: https://stock.adobe.com/ru/