В дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского линейного отдела МВД России на...

В дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда сообщением «Москва – Ижевск» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского ЛО МВД России на транспорте.Прибыв на место, сотрудники транспортной полиции выяснили, что 33-летний пассажир, житель республики Удмуртии, в пути следования распивал спиртные напитки и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мешал отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. Он также выражал явное неуважение к пассажирам, сопровождающееся нецензурной бранью. В связи с этим начальником поезда было принято решение об отказе ему в проезде.Сотрудниками линейного отдела полиции Муром в отношении гражданина были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии объяснения») и по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данных статей, является административный арест.Фото: https://pixabay.com/ru/