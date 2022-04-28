27 апреля троих граждан Владимирской области признали виновными в незаконном производстве...

27 апреля троих граждан Владимирской области признали виновными в незаконном производстве наркотических средств, а двоих из них еще и в их сбыте - организованной группой в особо крупном размере.Уголовное дело рассматривалось судом с участием коллегии присяжных заседателей, которой вынесен обвинительный вердикт.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в период с 15 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года один из нарушителей создал устойчивую группу для получения дохода от производства и сбыта наркотических средств, в которую вошли остальные.На территории нефункционирующего спортивно-оздоровительного лагеря «Восток-6» в Петушинском районе ими оборудована лаборатория по производству мефедрона, в которой они изготовили более 26 кг вещества.7 апреля 2020 года часть наркотического средства - мефедрона общей массой 9,3 килограмма перевезли на автомобиле к лесному массиву около СНТ «Сосновый бор» Богородского округа Московской области, где организовали два тайника. После этого, один из злоумышленников сообщил «покупателю» информацию о тайниках, а тот передал эти сведения иным лицам, у которых свертки с наркотиком были изъяты через два дня сотрудниками правоохранительных органов.Приговором суда двое за незаконное производство наркотиков и незаконный сбыт и получили срок по 10 лет каждый, а организатор – за незаконное производство наркотиков сядет в тюрьму на 18 лет – все с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/