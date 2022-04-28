Видимо, для монтажа конструкций вырубят растущие на участке деревья.
Мэрия Владимира объявила на благоустройство сквера «Патриот». На эти цели выделили 3,3 млн рублей. Площадь объекта превысит 700 квадратных метров.
Детскую площадку разместят в юго-восточной части парка, но первоначально здесь появится резиновое покрытие. «Подушка» будет состоять из песка и щебня, которые зальют асфальтобетоном. Видимо, перед началом работ вырубят растущие на участке деревья.
Ранее общественное пространство на пересечении улиц Мира и Горького замостили асфальтом и плиткой. В парке появилось уличное освещение и военная техника.