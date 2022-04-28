Видимо, для монтажа конструкций вырубят растущие на участке деревья.

Мэрия Владимира объявила на благоустройство сквера «Патриот». На эти цели выделили 3,3 млн рублей. Площадь объекта превысит 700 квадратных метров.Детскую площадку разместят в юго-восточной части парка, но первоначально здесь появится резиновое покрытие. «Подушка» будет состоять из песка и щебня, которые зальют асфальтобетоном. Видимо, перед началом работ вырубят растущие на участке деревья.Ранее общественное пространство на пересечении улиц Мира и Горького замостили асфальтом и плиткой. В парке появилось уличное освещение и военная техника.