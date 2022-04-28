Экономическая ситуация в стране, развитие регионов и социальная сфера стали главными вопросами...

Экономическая ситуация в стране, развитие регионов и социальная сфера стали главными вопросами заседания Совета Законодателей в Санкт-Петербурге. Участие в нем принял Президент России Владимир Путин.Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Также Президент коснулся вопроса проведения военной спецоперации на Украине. Он заявил, что все задачи, поставленные перед российскими военными, будут выполнены, чтобы гарантировать мир и безопасность жителям ДНР, ЛНР и России. В работе Совета Законодателей принял участие и председатель Законодательного Собрания Владимирской области, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Владимир Киселев.Владимир Киселев, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России»:- Долгое время настраивали народ Украины против России. А в последнее время вообще спровоцировали вот эти действия, которые, в итоге, привели к вводу российских войск на Украину. Владимир Владимирович отметил, что наши российские воины фактически спасли Россию от той ситуации, когда эти масштабные военные действия могли быть на наших границах, но уже не по нашим, а по зарубежным сценариям.