Сейчас материалы переданы в производство судье И.Г. Возжанниковой. Решается вопрос о назначении слушаний.

В Вязниках за ложное сообщение об угрозе взрыва университета осудят студентку ВлГУ. Как сообщает пресс-служба облсуда, из хулиганских побуждений, находясь дома, она разместила на своем аккаунте в «Инстаграме» фото с заведомо ложной информацией о готовящемся терракте в ВУЗе.Ранее редакция «33Live.Ru» рассказывала, что. Девушка дала пояснения полицейским и её отпустили. В следующей публикации в своём аккаунте она извинилась за содеянное.«Это была большая глупость. Я хотела провести журналистское расследование и написать статью о работе ФСБ по борьбе с терроризмом. Никогда не состояла ни в каких запрещённых организациях и не поддерживала их намерения. Теперь я поняла насколько опасны игры со спецслужбами. Я не думала, что эта история так далеко зайдёт. Искренне прошу прощения у всех, кого напугала», - она инцидент со сторис в Instagram.Однако уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ всё-таки завели. Сейчас материалы переданы в производство судье И.Г. Возжанниковой. Решается вопрос о назначении слушаний.