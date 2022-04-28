В Юрьев-Польском районе директор ООО «ВИЛС Интеллект» обвинен в мошенничестве, совершенном в особо...

В Юрьев-Польском районе директор ООО «ВИЛС Интеллект» обвинен в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В суд направлено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Напомним, что между ООО «ВИЛС ИНТЕЛЛЕКТ» и ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» был заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному строительству ФАПа в селе Авдотьино Юрьев-Польского района. Для выполнения строительных работ в рамках контракта было необходимо приобретение дизельного генератора марки «Geko30010 ED-S/DEDA SS с АВР».В последующем обвиняемый получил сведения о технических характеристиках дизельного генератора марки «Азимут АД-24С-Т400-2PKM11», согласно которым последний был технически хуже, и отличался от дизельного генератора марки «Geko30010 ED-S/DEDA SS с АВР», а по рыночной стоимости был существенно дешевле.Действуя умышленно, из корыстных побуждений, мужчина ввел в заблуждение главного врача ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ», сообщив недостоверные сведения о технических характеристиках дизельного генератора марки «Азимут АД-24С-Т400-2PKM11» и его стоимости.Впоследствии между ООО "ВИЛС ИНТЕЛЛЕКТ" и ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» заключено дополнительное соглашение к государственному контракту о замене генератора марки «Geko30010 ED-S/DEDA SS с АВР» на дизельный генератор марки «Азимут АД-24С-Т400-2PKM11», с указанием завышенной стоимости последнего.Своими преступными действиями обвиняемый причинил ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» материальный ущерб в размере более миллиона рублей.Прокуратурой района подготовлено исковое заявление о взыскании с злоумышленника материального ущерба, причиненного преступлением.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Юрьев-Польским районным судом.Фото: https://pixabay.com/ru/