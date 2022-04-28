27 апреля в 17:14 в микрорайоне Юрьевец города Владимира дотла сгорел частный жилой дом. На место...

27 апреля в 17:14 в микрорайоне Юрьевец города Владимира дотла сгорел частный жилой дом.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение частного дома, гаража и хоз. постройки. Существовала угроза распространения огня на соседний дом. Сотрудниками МЧС было сформировано два звена газодымозащитной службы для спасения людей, разведки и тушения пожара. Пожарные не дали распространиться огню на соседний дом и оперативно ликвидировали пожар на площади 237 кв. м. Сгорели кровля, внутренняя отделка и имущество частного дома, гаража и хоз.постройки. Погибших и пострадавших нет. Сотрудниками МЧС с места пожара спасено 2 человека, эвакуирован 1 человек.К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 25 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/