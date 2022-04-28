Двух человек спасли и одного эвакуировали на пожаре в частном доме в Юрьевце в среду, 27 апреля. Огнеборцы приехали слишком поздно. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое

Двух человек спасли и одного эвакуировали на пожаре в частном доме в Юрьевце в среду, 27 апреля. Огнеборцы приехали слишком поздно. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение частного дома, гаража и хозяйственной постройки. Существовала угроза распространения огня на соседний дом. Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения людей, разведки и тушения пожара.