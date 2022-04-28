Автобус загорелся в Юрьевце в четверг вечером, 28 апреля. Происшествие произошло на улице Ноябрьской у дома №9. Огнеборцы приехали слишком поздно, автобус был полностью охвачен пламенем.

Автобус загорелся в Юрьевце в четверг вечером, 28 апреля. Происшествие произошло на улице Ноябрьской у дома №9. Огнеборцы приехали слишком поздно, автобус был полностью охвачен пламенем. Огонь быстро распространился по всей площади салона. Пожарные потушили возгорание на 20 кв. м. Никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава МЧС