А сейчас время нашей рубрики Вести. Век двадцатый. Аграрии региона приступили к весенним полевым...

А сейчас время нашей рубрики "33Live.Ru Век двадцатый". Аграрии региона приступили к весенним полевым работам. В этом сезоне упор сделают и на картофель. Кстати, именно Владимирской области принадлежит всесоюзный "картофельный" рекорд. Его поставило звено Героя Соцтруда Аграфены Филипповны Кочетовой из колхоза "Большевик" Гусь-Хрустального района. Уникальные кадры хроники, бережно сохранённые инженером ГТРК "Владимир" Юрием Тумановым. Смотрим вместе.