Смотрите в дневном выпуске программы «Вести-Владимир»: - Спасение из Мариуполя Дали кров и спасли...

Смотрите в дневном выпуске программы «Вести-Владимир»:- Спасение из МариуполяДали кров и спасли руку после серьёзного ранения. История благодарного мариупольца, эвакуированного в Киржач.- Ворота под осадойЖдать ли Золотым воротам реставрации? Владимиро-Суздальский музей-заповедник и разработчик проекта готовы пойти на мировую.- Дай лапу, Зевс...Лучший навигатор и преданный помощник. Какими навыками должны обладать собаки-поводыри?