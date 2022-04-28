Смотрите в дневном выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Спасение из Мариуполя
Дали кров и спасли...
Смотрите в дневном выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Спасение из Мариуполя
Дали кров и спасли руку после серьёзного ранения. История благодарного мариупольца, эвакуированного в Киржач.
- Ворота под осадой
Ждать ли Золотым воротам реставрации? Владимиро-Суздальский музей-заповедник и разработчик проекта готовы пойти на мировую.
- Дай лапу, Зевс...
Лучший навигатор и преданный помощник. Какими навыками должны обладать собаки-поводыри?