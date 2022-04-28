Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Спасибо врачам
Ранение получил, пытаясь спасти ребёнка....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Спасибо врачам
Ранение получил, пытаясь спасти ребёнка. Как владимирские врачи вернули руку мариупольцу Валерию Кузнецову?
- Совещание строителей
Рост цен на сырье и нехватка кадров. Как помочь строительной отрасли региона? Александр Авдеев провёл совещание со строителями.
- Дай лапу, Зевс...
Лучший навигатор и преданный помощник. Какими навыками должны обладать собаки-поводыри?