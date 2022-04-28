Смотрите в выпуске программы Вести-Владимир: Новая жизнь Самый маленький вынужденный...

Смотрите в выпуске программы "Вести-Владимир":Новая жизньСамый маленький вынужденный переселенец. В областном перинатальном центре прошла первая выписка роженицы из Донбасса.Ворота под осадойЖдать ли Золотым воротам реставрации? Владимиро-Суздальский музей-заповедник и разработчик проекта готовы пойти на мировую.Бегом по картеИ в этих соревнованиях главное - не потеряться. Во Владимире стартовал чемпионат России по спортивному ориентированию.