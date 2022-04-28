Во Владимире активизировались шоплифтеры – люди, которые под заказ совершают кражи из магазинов....

Во Владимире активизировались шоплифтеры – люди, которые под заказ совершают кражи из магазинов. Особенной спрос, говорят, перед майскими праздниками – когда жители региона готовятся к продолжительному отдыху, встречам с друзьями и шашлыкам.Журналисты портала «День во Владимире» провели расследование и выяснили, как действуют профессиональные воры, сколько они зарабатывают и легко ли заказать у них преступление. Украсть продукты, технику или духи на заказ во Владимире готовы около 100 человек, на них можно выйти через различные чаты в Telegram. Парни не сильно шифруются, хотя периодически меняют номера телефонов и ники в мессенджерах. Рассказывают, что ограничений на заказ нет – но чем выше будущий чек, тем охотнее приступят к делу.Ворованный товар продают ровно за половину стоимости – причем большинство шоплифтеров работает без предоплаты. Более того, говорят, что просьба денег авансом – признак мошенника. Заказ передают лично или через посредника, оплата происходит наличными. Профессиональный вор дал инструкцию по заказу кражи, сумма сделки составила несколько тысяч рублей. Что пришлось сделать для оформления и что происходило дальше, читайте в материале сайта «День во Владимире». Проблем с заказами нет – например, сделка журналистов была 1591-й по счету. Неудивительно, что зарабатывают шоплифтеры прилично – в лучшие периоды, говорят, по 100-200 тысяч в месяц.Редакция предупреждает, что все действия шоплифтеров незаконны и могут привести к уголовной ответственности. В том числе и для заказчиков преступления.Фото автора Artem Beliaikin: Pexels