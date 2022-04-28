Владимирские паралимпийцы выиграли пять золотых медалей на чемпионате России по пауэрлифтингу. В эти дни в Екатеринбурге проходит чемпионат России по пауэрлифтингу под эгидой

Владимирские паралимпийцы выиграли пять золотых медалей на чемпионате России по пауэрлифтингу. В эти дни в Екатеринбурге проходит чемпионат России по пауэрлифтингу под эгидой Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие 170 спортсменов из 35 субъектов России. Владимирскую область представляют 10 титулованных спортсменов, которые являются призёрами Паралимпийских игр, чемпионатов и Кубков