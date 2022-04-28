Владимирские паралимпийцы блестяще выступили на Чемпионате России по пауэрлифтингу. В копилке нашей...

Владимирские паралимпийцы блестяще выступили на Чемпионате России по пауэрлифтингу. В копилке нашей команды — пять золотых медалей.В эти дни в Екатеринбурге проходит чемпионат России по пауэрлифтингу под эгидой Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие 170 спортсменов из 35 субъектов России. Владимирскую область представляют 10 титулованных спортсменов, которые являются призёрами Паралимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира, чемпионатов Европы и международных соревнований.28 апреля Вера Муратова стала победителем в своей весовой категории с результатом 134 кг.Также первое место — у Надежды Сычевой, которая выступила с результатом 108 кг, и у Константина Мацнева — с результатом 240 кг. Анастасия Мамадамирова стала лучшей, взяв вес 107 кг. На четвёртом месте — Сергей Потапов, который показал результат в 152 кг.Владимир Балынец, выступающий параллельным зачётом за наш регион, также принёс владимирской команде золотую медаль, в семнадцатый раз став чемпионом России. В своей весовой категории он показал результат 156 кг, рассказали в пресс-службе областной администрации.