Владимирскому планетарию сегодня исполняется 60 лет. По космическим меркам немного, но для самогО...

Владимирскому планетарию сегодня исполняется 60 лет. По космическим меркам немного, но для самогО звездного дома - целая эпоха.Планетарий открылся в 1962-ом в здании Николо-Кремлёвской церкви. Причем, храм остался нетронутым. Только с куполов сняли кресты. В первые два года "космические" экскурсии посетили сто тысяч человек. За несколько лет планетарий оснастили по последнему слову "советской" техники: макеты искусственных спутников, Маятник Фуко, единственная в стране диорама взлета космического корабля "Энергия-Буран" и сердце космического дома - аппарат УП4, он проецирует звездное небо на куполообразный экран. Всё это и сейчас можно увидеть в звездном доме. К юбилею здесь подготовили обширную программу, ждут гостей - космонавта, Героя России Александра Скворцова, президента Русского космического общества Алексея Гапонова, руководителя Ассоциации планетариев России Андрея Лобанова.