Сообщники изготовили более 26 кг запрещённого вещества.

Владимирский областной суд приговорил к длительным срокам заключения троих организаторов нарколаборатории. Уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных.С 15 декабря 2019 года по 10 февраля 2020 года один из фигурантов создал банду для получения дохода от производства и сбыта наркотиков. К делу он подтянул двух своих корешей. На территории заброшенного спортивно-оздоровительного лагеря «Восток-6» в Петушинском районе подельники оборудовали лабораторию и варили мефедрон. Сообщники изготовили более 26 кг запрещённого вещества.При попытке продать 9 кг преступники погорели. Их сдали посредники. В результате главарю группы дали 18 лет колонии, а его шестёркам - по 10.