«Т Плюс» приступает к проверке и ремонту теплосетей во Владимире 4 мая. Все мероприятия будут проходить в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города. Они направлены на

«Т Плюс» приступает к проверке и ремонту теплосетей во Владимире 4 мая. Все мероприятия будут проходить в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города. Они направлены на подготовку оборудования тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. В этот период поочередно будет временно приостановлено горячее водоснабжение потребителей Владимира. График ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022