Во Владимире на проспекте Ленина, 26А, появился первый фиджитал-офис «Альфа-банка». Почему его...

Во Владимире на проспекте Ленина, 26А, появился первый фиджитал-офис «Альфа-банка». Почему его называют отделением будущего, узнала наш корреспондент Вера Куликова.Наталья Рыжова, региональный управляющий Альфа-банка:- Располагайтесь и садитесь поудобнее.Удобство для клиентов и работников - главный принцип фиджитал-офиса "Альфа-банка". Банк будущего уже во Владимире. Здесь нет привычных стоек и отдельной рабочей зоны для сотрудников, нет барьеров между банком и клиентом. Главное здесь - человеческое общение, можно получить личную консультацию или воспользоваться цифровым сервисом.Наталья Рыжова, региональный управляющий «Альфа-банка»:- Очень многие вещи можно сделать в онлайне. Очень многие, если не сказать все! Но никогда любые даже самые современные гаджеты и технологии не заменят нам личного общения. Наши клиенты хотят видеть свой банк, хотят видеть его сотрудников. Они хотят прийти обсудить какие-то сложные кейсы, проблемы или какие-то, наоборот, новые задачи.Новые технологии здесь на каждом шагу. Потолочная камера уже на входе распознает клиента. Конечно, при условии, что он давал согласие на использование своих биометрических данных. Кроме этого, сотруднику банка передается, какими сервисами клиент пользуется и что ему может быть интересно.Юлия Левичева, пиар-менеджер офиса «Альфа-банка» (г. Владимир):- На телефон приходит уведомление. Здравствуйте, обращение по имени. Мы рады вас приветствовать. Сейчас к вам подойдет менеджер Мария. И клиент может занимать любое удобное место, где ему нравится, и менеджер к нему подойдет.На экране электронной очереди высвечивается имя клиента и фотография менеджера. Если биометрия не сдана, то посетителю достаточно подойти к терминалу и получить приглашение на телефон. В фиджитал-офисе нет проводов и принтеров. Все в электронном виде - говорят сотрудники «Альфа-банка». Ведь за год среднестатистический офис тратит около 10 тонн бумаги, а это полторы тысячи спасенных деревьев. Но, если потребуется, документы вам распечатают. Ведь главное для сотрудников фиджитал-офиса «Альфа-банка», чтобы клиенту было удобно.Вера Куликова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»На правах рекламы