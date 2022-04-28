Местами стоимость контрактов оказалась завышена в 10 раз.

Во Владимире вынесен приговор пособнику в растрате бюджетных денег. Мужчина был сообщником . Об этом сообщает официальный представитель СУ СК во Владимирской области Мария Серова.В целях получения прибыли подсудимый заключил по завышенной цене контракты на работы по подготовке территории к возведению фельдшерско-акушерских пунктов. За подписание бумаг он дал руководителю госучреждения взятку - 80 тысяч рублей. Завышенные сметы были переданы в департамент строительства и архитектуры для перечисления фирме-подрядчику 1,5 млн рублей. Местами цена оказалась в 10 раз дороже рыночной. В результате причинённый ущерб оценили в 1,3 млн рублей.Главу компании задержали, он признал свою вину. Фемида приговорила его к четырём годам колонии условно и штрафу в 400 тысяч рублей.Напомним, что бывший директор ГБУ ВО «Облстройзаказчик» также