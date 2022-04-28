Во Владимирской области вынесли приговор мужчине, поспособствовавшему бывшему директору ГБУ ВО...

Во Владимирской области вынесли приговор мужчине, поспособствовавшему бывшему директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик» растратить денежные средства в особо крупном размере. Его признали виновным в пособничестве в растрате с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, подсудимый в целях получения прибыли согласился заключить по заведомо завышенной цене контракты на осуществление кадастровых работ по составлению технического плана и схемы, отображающей расположение сетей инженерно-технического обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов. За предоставление данной возможности он передал директору учреждения незаконное денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей.Во исполнение достигнутой договоренности подсудимый подготовил и предоставил сметы выполненных работ, обосновывающие их завышенную стоимость, которые в последующем были направлены директором ГБУ ВО «Облстройзаказчик» в Департамент строительства и архитектуры Владимирской области для перечисления оплаты в размере около 1,5 миллионов рублей.Следует отметить что, цена некоторых заключенных договоров оказалась завышена в более чем 10 раз (стоимость заключенных договоров составляла от 130 до 170 тысяч рублей при фактической стоимости около 17 тысяч рублей).Ущерб, причиненный бюджетному учреждению и Департаменту архитектуры и строительства Владимирской области от незаконных действий, в размере более 1,3 миллионов рублей возмещен в полном объеме. Вину в совершенном преступлении мужчина признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал следствию при расследовании уголовного дела.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штрафу в размере 400 тысяч рублей.Ранее также сообщалось, что приговором Ленинского районного суда города Владимира бывший директор ГБУ ВО «Облстройзаказчик» осуждена по ч. 3 ст. 290, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ей назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, а также суд лишил ее права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях на срок 3 года.Видео от пресс-службы СУ СКРФ по Владимирской области